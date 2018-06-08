Экс-генерал ФСБ Феоктистов просит суд вернуть переданные Улюкаеву $2 млн

Бывший генерал Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Олег Феоктистов написал заявление в суд о возврате $2 млн, полученных экс-министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки.

Денежные средства в ходе разбирательства были признаны вещественным доказательством. Их дальнейшую судьбу суд определит 29 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн за содействие в приватизации «Башнефти».

Чиновника приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. На такой же срок его лишили права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Своей вины Улюкаев не признал.