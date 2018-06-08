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Трамп продлил действие санкций в отношении властей Белоруссии

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении представителей руководства Белоруссии.

В указе говорится, что действия определенных представителей белорусского правительства представляют угрозу национальной безопасности США. Кроме того, утверждается, что они подрывают демократические процессы и институты в стране. 

По мнению Вашингтона, также имеют место нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, и коррупция. Впервые указ был издан в 2006 году президентом Джорджем Бушем.

Ранее американский сенатор Роджер Уикер заявил, что Белоруссия должна предпринять шаги по укреплению доверия, что может привести к смягчению или полной отмене ограничительных мер. В частности, среди таких шагов называлась регистрация неправительственных организаций и политических партий.

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