Трамп продлил действие санкций в отношении властей Белоруссии

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении представителей руководства Белоруссии.

В указе говорится, что действия определенных представителей белорусского правительства представляют угрозу национальной безопасности США. Кроме того, утверждается, что они подрывают демократические процессы и институты в стране.

По мнению Вашингтона, также имеют место нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, и коррупция. Впервые указ был издан в 2006 году президентом Джорджем Бушем.

Ранее американский сенатор Роджер Уикер заявил, что Белоруссия должна предпринять шаги по укреплению доверия, что может привести к смягчению или полной отмене ограничительных мер. В частности, среди таких шагов называлась регистрация неправительственных организаций и политических партий.