Прямой эфир

США отказали команде КВН в визах

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские власти без объяснения причин отказали команде КВН «Город Пятигорск» в визах, в связи с чем гастроли в Нью-Йорке отменяются, сообщил один из организаторов гастролей, продюсер Лев Трахтенберг.

Он рассказал, что для артистов был подготовлен огромный пакет документов в соответствии со всеми требованиями, однако посольство не предоставило визовой петиции, на основании которой участники коллектива получают документы, разрешающие въезд в США.

По словам Трахтенберга, за много лет работы коллектива, включая несколько гастролей в Соединенных Штатах, такое произошло впервые. В этот раз американская сторона придирались ко всему, требовали различных подтверждений, а после долгих оформлений отказали.

«После этого был срочно собран новый, второй пакет документов, мы попробовали оформить новую петицию, запросив рабочие визы другой категории, но опять получили отрицательный ответ», — приводит слова продюсера ТАСС.

Гастроли команды КВН «Город Пятигорск» были запланированы на 17 июня в Нью-Йорке. Отмечается, что выступление артистов в Канаде пройдет в запланированные сроки. Они состоятся 15 июня в Монреале и 16 июня в Торонто.

В конце марта власти США отказали в визах сборной России по вольной борьбе, из-за чего команда не смогла выступить на Кубке мира в Айове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США аннулировали годовую визу ООН сенатора Косачева
Сербия заявила о последствиях после отказа главе Генштаба в визе США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017