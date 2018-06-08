США отказали команде КВН в визах

Американские власти без объяснения причин отказали команде КВН «Город Пятигорск» в визах, в связи с чем гастроли в Нью-Йорке отменяются, сообщил один из организаторов гастролей, продюсер Лев Трахтенберг.

Он рассказал, что для артистов был подготовлен огромный пакет документов в соответствии со всеми требованиями, однако посольство не предоставило визовой петиции, на основании которой участники коллектива получают документы, разрешающие въезд в США.

По словам Трахтенберга, за много лет работы коллектива, включая несколько гастролей в Соединенных Штатах, такое произошло впервые. В этот раз американская сторона придирались ко всему, требовали различных подтверждений, а после долгих оформлений отказали.

«После этого был срочно собран новый, второй пакет документов, мы попробовали оформить новую петицию, запросив рабочие визы другой категории, но опять получили отрицательный ответ», — приводит слова продюсера ТАСС.

Гастроли команды КВН «Город Пятигорск» были запланированы на 17 июня в Нью-Йорке. Отмечается, что выступление артистов в Канаде пройдет в запланированные сроки. Они состоятся 15 июня в Монреале и 16 июня в Торонто.

В конце марта власти США отказали в визах сборной России по вольной борьбе, из-за чего команда не смогла выступить на Кубке мира в Айове.