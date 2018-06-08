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Хабаровский свиноводческий комплекс «Агроэнерго» не обанкротят

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По-прежнему стабильно тяжелой остается ситуация со свиноводческим комплексом «Агроэнерго» в Хабаровском крае. Однако владельцы хозяйства уже заявили, что не намерены его банкротить.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» директор предприятия Евгений Замареев, уже составлен инвестиционный проект, который предложили некоторым крупным банкам в Москве. Ожидается, что кредит «Агроэнерго» получит в ближайшее время. Кроме того, по словам Замареева, в начале следующей недели сотрудники получат зарплату за I квартал 2018 года.

На ферме ранее было снижено поголовье свиней примерно до 9 тыс. животных. Энергетики по-прежнему грозят отключить электричество за неуплату.

Портал iz.ru сообщал о том, что в комплексе в марте 2018 года начался массовый падеж свиней. Это произошло из-за нарушения условий содержания животных. В частности, им не хватало кормов и медпрепаратов.

До недавнего времени банки отказывались открывать предприятию кредитную линию.

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