В России растет число граждан-банкротов

Около 9 тыс. граждан России и предпринимателей были признаны банкротами в I квартале 2018 года, и эта цифра вырастет на 50–60% к концу года.

Об этом говорится в данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей («Федресурс»), которые имеются в распоряжении «Известий».

Отмечается рост числа физических лиц, желающих пройти процедуру банкротства, поскольку это позволяет полностью распрощаться с долгами и зачастую начать новую жизнь. Суды в 90% случаев списывают долги полностью.

В целом за 2017 год банкротами были признаны 29 876 граждан и ИП, в 2016 году — 19 658, сообщает «Федресурс».

При этом эксперты опасаются, что такая практика приведет к большей осторожности банков в выдаче кредитов и может привести к ужесточению требований для их получения.

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