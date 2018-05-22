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Долг потенциальных банкротов достиг 35 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Размер долга граждан, попадающих под действие закона о банкротстве, перед банками увеличился за год на 74% и составил 34,93 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Национальном центре банкротств (НЦБ).

При этом число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс. Как считают аналитики, к 2020 году их количество может вырасти в пять раз.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил законодательно ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками за просрочку, чтобы предотвратить увеличение долговой нагрузки.

Подробнее — в материале «Известий»:

Долг потенциальных банкротов достиг 35 млрд рублей

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