Трамп допустил посмертное помилование Мохаммеда Али

Президент США Дональд Трамп заявил, что он мог бы посмертно снять судимость с боксера Мохаммеда Али, осужденного за уклонение от военного призыва во время войны во Вьетнаме.

Трамп добавил, что рассматривает список из нескольких тысяч кандидатов на помилование, передает Associated Press.

Мохаммед Али отказался проходить службу в армии в 1967 году. Его лишили боксерской лицензии и титула чемпиона, вернуться на ринг он смог только через пять лет после того, как Верховный суд США постановил, что первый вердикт был неверным и присяжные не учли религиозные взгляды боксера.

В мае президент США посмертно помиловал другого боксера — первого в истории чернокожего чемпиона в тяжелом весе Джека Джонсона. Спортсмена в 1913 году признали виновным в перевозке женщин на территорию другого штата «в аморальных целях». Присяжные приговорили его к одному году и одному месяцу тюрьмы. Джонсон сбежал в Канаду, но через семь лет вернулся и отсидел положенный срок.

Мохаммед Али (урожденный Кассиус Марселлус Клей) родился в 1942 году, занимался боксом с 12 лет. В 1960-х, после того как присоединился к организации «Нация ислама», сменил имя сначала на Кассиус Икс (члены движения отказывались от фамилий, считая их пережитком рабства), затем на Мохаммед Али. Он провел на профессиональном ринге 61 поединок и выиграл 56. Неоднократно получал титулы «Боксер года» и «Боксер десятилетия». Несколько изданий также признали его «Боксером века». Умер от септического шока в 2016 году, через 25 лет после последнего боя.