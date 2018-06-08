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Трамп допустил посмертное помилование Мохаммеда Али

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Фото: Global Look Press/DPA/Istvan Bajzat
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он мог бы посмертно снять судимость с боксера Мохаммеда Али, осужденного за уклонение от военного призыва во время войны во Вьетнаме.

Порхать и жалить, как Али
1 октября 1975 года Мохаммед Али и Джо Фрейзер сошлись в самом жестоком поединке в истории супертяжелого веса

Трамп добавил, что рассматривает список из нескольких тысяч кандидатов на помилование, передает Associated Press.

Мохаммед Али отказался проходить службу в армии в 1967 году. Его лишили боксерской лицензии и титула чемпиона, вернуться на ринг он смог только через пять лет после того, как Верховный суд США постановил, что первый вердикт был неверным и присяжные не учли религиозные взгляды боксера.

В мае президент США посмертно помиловал другого боксера — первого в истории чернокожего чемпиона в тяжелом весе Джека Джонсона. Спортсмена в 1913 году признали виновным в перевозке женщин на территорию другого штата «в аморальных целях». Присяжные приговорили его к одному году и одному месяцу тюрьмы. Джонсон сбежал в Канаду, но через семь лет вернулся и отсидел положенный срок.

Мохаммед Али (урожденный Кассиус Марселлус Клей) родился в 1942 году, занимался боксом с 12 лет. В 1960-х, после того как присоединился к организации «Нация ислама», сменил имя сначала на Кассиус Икс (члены движения отказывались от фамилий, считая их пережитком рабства), затем на Мохаммед Али. Он провел на профессиональном ринге 61 поединок и выиграл 56. Неоднократно получал титулы «Боксер года» и «Боксер десятилетия». Несколько изданий также признали его «Боксером века». Умер от септического шока в 2016 году, через 25 лет после последнего боя.

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