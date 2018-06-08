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Почти на всей территории Чукотки отменяется пограничный режим

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С 17 июня будет отменен пограничный режим практически на всей территории Чукотского автономного округа. Исключение составят острова Врангеля, Геральда и Ратманова.

В пресс-службе региональной администрации сослались на приказ за подписью директора ФСБ РФ Александра Бортникова от 14 мая, который вносит изменения в ранний документ, принятый в 2006 году, «О пределах пограничной зоны на территории Чукотского автономного округа».

Таким образом, отмечает ИА SakhaNews, граждане смогут попадать на Чукотку без пропусков. Впрочем, для иностранных граждан процедура останется прежней. Им необходимо будет оформить пропуск для въезда на территорию в срок до 60 дней. Для россиян ранее этот срок составлял 30 дней.

Пограничная зона проходит вдоль всего морского побережья Чукотки. В нее попадают все прибрежные населенные пункты. Новые правила пребывания в погранзоне вступили в силу с 1 января 2018 года. После этого жители должны были оформлять специальные пропуска для посещения соседних населенных пунктов.

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