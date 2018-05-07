Крымские пограничники отработают борьбу с пиратством в Азовском море

Крымские пограничники проведут морские учения в Азовском море, в ходе которых отработают методы борьбы с морскими угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.

Отмечается, что в ходе учений будут отработаны «противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов».

Учения начинаются в понедельник, 7 мая.

Ранее, 4 мая, в районе мыса Тарханкут российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» по подозрению в незаконном рыбном промысле. Все пятеро членов экипажа являются гражданами Украины, вместе с судном они были доставлены в Крым для проведения процессуальных действий.

По словам пресс-секретаря госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, моряки не имели разрешения на пересечение украино-российской границы. Он предположил, что командир экипажа «нарушил границу Украины, отправившись туда, где, по его мнению, будет лучший улов».