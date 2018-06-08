В России выставили на продажу «Жигули» за 10 млн рублей

Россиянин выставил на продажу «Жигули» за 10 млн рублей. Столь высокую цену за автомобиль его владелец объяснил богатой начинкой и спортивной историей машины. От первоначальной сборки остался лишь родной кузов, все остальное было доработано по регламенту Российской дрифт-серии (RDS).

Автомобиль оснащен трехлитровым двигателем 2JZ-GTE с турбоустановкой Garrett 3576 GTX, мощность «Жигулей» — 610 лошадиных сил, уточняет телеканал «360».

Публикация от Воробьев Федор (@vorobyev_fedor) 6 Июн 2018 в 6:02 PDT

Продает машину российский дрифтер Федор Воробьев, который занял на ней шестое место в соревнованиях RDS.

Ранее в июне гоночный автомобиль Ferrari 1963 года выпуска был продан за $70 млн основателю американской компании WeatherTech Дэвиду Макнилу.