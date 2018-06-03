Спорткар Ferrari продали за рекордные $70 млн

Гоночный автомобиль Ferrari 1963 года выпуска продан за $70 млн основателю американской компании WeatherTech Дэвиду Макнилу, сообщает телеканал CNBC.

Данная машина выиграла гонку «Тур де Франс» в 1964 году и находится в прекрасном состоянии.

Итальянская компания Ferrari в 1962–1964 годах выпустила всего 36 таких гоночных автомобилей.

Эксперты считают, что цены на спорткары будут только расти и в скором времени они перешагнут рубеж в $100 млн.

29 октября итальянский автопроизводитель Ferrari представил публике новый гибридный суперкар Ferrari FXX K Evo. Он получил силовую установку, состоящую из двигателя V12 мощностью в 860 лошадиных сил и 190-сильного электромотора. Суммарная производительность гибридной системы составляет 1050 лошадиных сил при 900 Нм крутящего момента.