Мундиалю посвятят футбольную выставку в Оренбурге

Футбольную выставку планируют организовать в музее истории Оренбургского государственного университета. Она будет открыта перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 и посвящена мундиалю. Увидеть уникальные экспонаты можно будет с 13 июня.

Экспозиция включит в себя материалы, связанные с подготовкой к ЧМ-2018, также своими впечатлениями поделятся волонтеры, участвующие в Кубке конфедераций, сообщает РИА «Оренбуржье».

Так, на открытии выступит тим-лидер команды волонтеров на московском стадионе «Лужники» Алена Комарова. Также будет организована связь по скайпу с волонтером со стадиона «Самара Арена» Ириной Хохловой. Девушка покажет, как выглядит стадион, на котором пройдут шесть матчей, и расскажет о своих обязанностях.

В заключение собравшиеся сыграют в интеллектуальную командную игру квиз FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018. Победитель получит специальный приз от проректора по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергея Семенова.