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Начался демонтаж забора вокруг стройки метро в Омске

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В Омске начались работы по демонтажу забора, который 20 лет огораживал стройку метро в Октябрьском округе в районе театра «Галерка». Снимок разборки конструкций обсуждают жители в соцсетях.

Некоторые комментаторы написали, что наконец будет наведен порядок и Омск перестанет быть «городом заборов», передает ИА «Город55». Другие пользователи отмечают, что недостроенное метро стало большим провалом для областной столицы.

Напомним, работы в метрополитене Омска приостановлены с 2015 года, причем для запуска первой ветки требуется около 40 млрд рублей. Минтранс РФ рекомендовал властям региона достроить подземку в целях недопущения неэффективного расходования средств федерального бюджета.

Метро в Омске начали создавать в 1992 году. В сентябре 2011-го вестибюль станции«Библиотека им. Пушкина» открыли для пешеходов в качестве подземного перехода. 

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