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«Ростех» раскрыл возможности боевой машины «Терминатор-3»

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Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin
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Специалисты «Уралвагонзавода» создают облик третьего поколения боевой машины поддержки танков «Терминатор», которая сможет поражать любые цели.

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Об этом сообщил журналистам индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

«С учетом опыта боевого применения «Терминатора» сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины», — цитирует его «РИА Новости».

Он уточнил, что сейчас обсуждается улучшение тактико-технических характеристик машины и модернизация шасси. По его словам, «Терминатор-3» может поражать воздушные и наземные цели, а также вести огонь по живой и неживой силе противника. 

7 мая Минобороны России опубликовало видео, в котором продемонстрированы возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Она предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.

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