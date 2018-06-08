«Ростех» раскрыл возможности боевой машины «Терминатор-3»

Специалисты «Уралвагонзавода» создают облик третьего поколения боевой машины поддержки танков «Терминатор», которая сможет поражать любые цели.

Об этом сообщил журналистам индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

«С учетом опыта боевого применения «Терминатора» сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины», — цитирует его «РИА Новости».

Он уточнил, что сейчас обсуждается улучшение тактико-технических характеристик машины и модернизация шасси. По его словам, «Терминатор-3» может поражать воздушные и наземные цели, а также вести огонь по живой и неживой силе противника.

7 мая Минобороны России опубликовало видео, в котором продемонстрированы возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Она предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.