Прямой эфир

Памятнику уставшей туристке в Великом Новгороде вернули обувь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У бронзовой девушки-туристки, которая установлена у пешеходного моста в Великом Новгороде, вновь появились две туфельки. Новую обувь изготовили в Санкт-Петербурге.

Как уточняет Новгород.ру, около месяца назад вандалы во второй раз оторвали одну из туфель композиции. Аналогичный случай произошел весной 2017 года. Тогда жители города обнаружили туфельку и принесли недостающий элемент бронзовой скульптуры в городскую администрацию.

В этот раз туфлю отливали специалисты из Санкт-Петербурга. Они использовали для этого первоначальные формы, сохраненные скульптором Вадимом Боровых, который создал композицию. Сейчас новая туфля установлена на три элемента сквозным креплением. Вокруг ее обварили аргоновой сваркой.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что вандалы повредили композицию «Лебединое озеро» в центральном парке Тулы. Они выломали одну из семи бронзовых фигурок лебедей и унесли ее с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вандалы в Харькове разрушили памятную доску Жукову
Вандалы разграбили в Ярославле могилы погибших хоккеистов «Локомотива»


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017