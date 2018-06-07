Памятнику уставшей туристке в Великом Новгороде вернули обувь

У бронзовой девушки-туристки, которая установлена у пешеходного моста в Великом Новгороде, вновь появились две туфельки. Новую обувь изготовили в Санкт-Петербурге.

Как уточняет Новгород.ру, около месяца назад вандалы во второй раз оторвали одну из туфель композиции. Аналогичный случай произошел весной 2017 года. Тогда жители города обнаружили туфельку и принесли недостающий элемент бронзовой скульптуры в городскую администрацию.

В этот раз туфлю отливали специалисты из Санкт-Петербурга. Они использовали для этого первоначальные формы, сохраненные скульптором Вадимом Боровых, который создал композицию. Сейчас новая туфля установлена на три элемента сквозным креплением. Вокруг ее обварили аргоновой сваркой.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что вандалы повредили композицию «Лебединое озеро» в центральном парке Тулы. Они выломали одну из семи бронзовых фигурок лебедей и унесли ее с собой.



