Бенуа и Петипа

На сцене Большого театра завершился очередной цикл премии «Бенуа де ла Данс»: в первый вечер были представлены лауреаты, показавшие в 2017 году лучшие, по мнению жюри, художественные результаты. Второй был отдан участникам премий прошлых лет. Завсегдатаи концертов «Бенуа», судя по аплодисментам, остались довольны — как выбором жюри, так и качеством представленных композиций.

Второй вечер по традиции оказался сильнее предыдущего, что косвенно подтверждает эффективность премии, основанной в 1991 году Юрием Григоровичем. Дают ее часто авансом — одаренным и перспективным, затем, как правило, лауреаты и дипломанты доверие оправдывают. Танцуют на лучших сценах мира, ставят спектакли в престижных театрах и не забывают, что «Бенуа де ла Данс» внес значимую строчку в их послужные списки.

Концерты — благотворительные, весь сбор идет в пользу ветеранов балетной сцены. Артисты выступают безвозмездно, главной заботой организаторов становится подача звездного гала: разрозненные номера участников должны сложиться в стройную концепцию. В этом году устроителям помог Мариус Петипа, 200-летие со дня рождения которого широко празднуется в балетном мире. Концерт назвали: «Петипа посвящается. Классика глазами современных хореографов», а такой посыл предполагает разнообразие жанров и форм.

Любителей феерий Петипа и традиционной балетной музыки, разумеется, тоже уважили. В программе значились фрагменты из «Дон Кихота», «Талисмана», «Коппелии», «Баядерки», но не они правили бал. Вечер прошел под знаком Чайковского, любимого соавтора Мариуса Ивановича. Вариация феи Карабос и сюита Фей предстала в хореографии соответственно Марсии Хайде (солист Чжэу Ли) и Дрю Джакоби, которая сама исполнила свое сочинение. Далее в утешение поклонникам традиционных прочтений последовало классическое па де де Дезире и Авроры в исполнении Руслана Скворцова и Марии Кочетковой.

Тройной оммаж «Спящей красавице» — сильное решение, тем более что в отношении двух других балетов Чайковского реверансов старине не случилось. Острографичный дуэт из «Лебединого озера» Дэвида Доусона точно и стильно станцевали Софиан Сильве и Карло да Ланно. Наталия Осипова и Джейсон Киттельбергер вышли во фрагменте из «Щелкунчика» Сиди Ларби Шеркауи. Эта композиция стала, на мой взгляд, кульминацией вечера. Чайковского невозможно ставить, не обладая тонкой музыкальностью, а бельгиец марокканского происхождения ею наделен сполна. Его далекие от классических канонов пластические штудии идеально соответствуют, на первый взгляд, далекой от них музыке.

Музыкальную классику с большим или меньшим успехом интерпретировали и другие участники вечера. Иван Васильев представил свой очередной опус, на этот раз на музыку «Фауста» Шарля Гуно. Композиция, в которой хореограф предусмотрел для себя одну из партий, сильно выиграла от участия в ней романтической Марии Виноградовой и инфернального Дениса Савина. Особенности стиля Александра Глазунова удачно интерпретировали Игоне де Йон и Даниэл Камарго (композиция Реми Вортмейера «Дорогой и единственный»). Люсия Лакарра, отказавшись от привычного лирического амплуа, перевоплотилась в дерзкую Кармен из одноименного балета Виктора Ульяте (партнер Хосе Ульяте). Помогла ей в этой метаморфозе аранжировка Педро Наваррете, соединившего темы Жоржа Бизе с современными ритмами.

Градус праздничной атмосферы обоих вечеров ощутимо понизило отсутствие бессменного председателя жюри Юрия Григоровича. Из-за неважного самочувствия 91-летний патриарх впервые за всю историю приза не участвовал в церемонии награждения. Председательское место занял Борис Эйфман, отметивший, что обсуждение претендентов на победу протекало в высшей степени дружелюбно... «Бенуа де ла данс» продолжается.