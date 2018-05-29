Гулливер среди больших и маленьких

В рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» в детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоялась премьера балета Алексея Ларина «Путешествия Гулливера». Хореограф-постановщик — Кирилл Симонов. Ведущие партии исполняли Олег Фомин (Гулливер) и Юлия Белякова (жена Гулливера). Музыкальный руководитель и дирижер — Алевтина Иоффе.

В основу сюжета легли два путешествия английского моряка, которые миру подарил писатель Джонатан Свифт. Гулливер в его книгах посетил немало вымышленных фантастических стран, но в балете осталось только две самых известных: Лилипутия и Страна Великанов.

Сцена стараниями художников-постановщиков Валентины Останькович и Филиппа Виноградова поочередно превращается в порт с кораблями, палубу терпящего крушение парусника, гигантский стол, на котором Гулливер сражается с исполинскими осами и мухами, уютный дом, где героя ожидают жена и дети. Обязательное новаторство большинства современных спектаклей тоже присутствует. Гулливеру сегодняшнему не пришлось болтаться по морю, возвращаясь домой — за ним прилетел вертолет и доставил его в Лондон. Если контраст костюмов XVIII века и современной техники кого и смутил, то только родителей, маленькие же зрители восприняли авиаполет Гулливера после хождений под парусом как само собой разумеющееся.

Современные технологии и старинная сказка соединились не только в сюжете балета. Иллюстрацией, поясняющей происходящее, стал огромный видеоэкран на заднем плане. Особенно эффектно это решение сработало в сцене великанского пира, когда Гулливер воевал с осами среди гигантских тарелок и сахарниц, а огромные изображения пирующих в пышных костюмах и париках подчеркивали контраст размеров гостя и хозяев. Задача представить Гулливера в сценическом пространстве сначала огромным, а потом крошечным потребовала от постановщиков немалой изобретательности. По очереди куклами становился то сам Гулливер, то лилипуты.

Основную мораль действия можно охарактеризовать известной поговоркой: в гостях хорошо, а дома — лучше. Кроме того, имеется призыв дружить, вопреки различиям. В Лилипутии главными друзьями Гулливера стали дети, не испугавшиеся его исполинского роста и грозного для крошечных человечков вида.

Динамичные танцевальные номера, живая яркая музыка, красочные костюмы и необычные декорации делают «Путешествия Гулливера» заметным и интересным представлением, на котором будет не скучно как детям, так и их родителям.