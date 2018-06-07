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Школьникам в Пскове прочитали лекцию о вреде компьютерных игр

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В Пскове стартовал курс лекций о компьютерном спорте и информационной безопасности. На первом мероприятии школьникам рассказали, чем опасны компьютерные игры.

Курс организован Федерацией компьютерного спорта Псковской области. В течение двух месяцев школьникам будут рассказывать о разных аспектах увлечения компьютерными играми. Учащимся расскажут, что такое киберспорт, почему важна спортивная дисциплина и безопасность в Сети. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

На первой лекции ученикам 7–8 классов разъяснили, что такое игровая зависимость, каковы ее первые симптомы и как ее избежать. Школьникам рассказали, как проходят тренировки в киберспорте. Лекцию провела команда «Без предела», которая проходила отборочный этап на соревнования в Европе.

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