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Российские ученые начали физическое воплощение квантового компьютера

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Российские ученые приступили к реализации «физической» части проекта по созданию многокубитного квантового компьютера, сообщает «РИА Новости».

«В настоящий момент запускается «физическая» часть, которую планируется реализовать на базе МГУ имени М.В. Ломоносова при участии МГТУ им. Н.Э. Баумана, Всероссийского научно-исследовательского института автоматики, Физико-технического института РАН и других при поддержке ФПИ», — сообщили в компании «ВЭБ Инновации».

При этом будет разработан демонстратор оптического квантового симулятора на базе двух основных технологий реализации квантовых вычислителей — на основе фотонных чипов и нейтральных атомов.

Основное отличие квантового компьютера от обычного в том, что биты информации могут находиться в нескольких состояниях одновременно. За счет этого будет обеспечено увеличение производительности.

Эксперты уверены, что это существенно повысит качество предсказания новых материалов, фармакологических препаратов, позволит решать многие другие задачи, неподвластные современным суперЭВМ.

7 мая стало известно, что первый российский квантовый компьютер должен появиться уже через три года.

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