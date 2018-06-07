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Исполнитель теракта в Стокгольме приговорен к пожизненному сроку

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Фото: TT NEWS AGENCY/Swedish police/Handout via REUTERS
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Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, совершивший наезд на людей в центре Стокгольма 7 апреля 2018 года, приговорен к пожизненному сроку, сообщает агентство Associated Press.

7 апреля в центре Стокгольма грузовик, принадлежащий компании Spendrups и находящийся в угоне, совершил наезд на пешеходов. Пять человек погибли, 15 получили травмы.

По делу был задержан предполагаемый водитель — 39-летний Рахмат Акилов. МИД Узбекистана позднее подтвердил связь Акилова с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

По данным дипведомства, он был завербован в 2014 году после того, как покинул Узбекистан. В МИД республики подчеркивали, что оповещали одно из западных государств о начале расследования в отношении Акилова.

В конце апреля текущего года по делу об организации теракта были арестованы еще три человека. По версии следствия, подозреваемые некоторое время вели подготовку наезда на людей.

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