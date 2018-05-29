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Стрельбу в бельгийском Льеже квалифицировали как теракт

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Фото: REUTERS/Victor Jay
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Стрельба в бельгийском Льеже квалифицирована как теракт. Об этом сообщил бургомистр города Вилли Демейер.

Он подчеркнул, что инцидент будут расследовать по антитеррористической статье, сообщает ТАСС.

В Льеже 29 мая неизвестный напал на полицейских, которые пытались проверить у него документы. Мужчина сумел завладеть оружием одного из них, после чего открыл стрельбу.

В результате инцидента погибли два полицейских, а также пассажир мимо проезжавшей машины. Еще четыре человека получили ранения. Подозреваемого ликвидировали в ходе спецоперации.

За нападением на правоохранителей стоял гражданин Бельгии 1982 года рождения Бенджамин Херман, утверждает RTL Info. Мужчина был хорошо известен правоохранительным органам по ряду уголовных дел. Совсем недавно он вышел из тюрьмы, где мог контактировать с экстремистами.

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