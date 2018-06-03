Полиция исключила версию теракта после стрельбы в берлинском соборе

Немецкая полиция исключила возможность теракта в Берлинском кафедральном соборе после инцидента со стрельбой. Об этом сообщили местные СМИ.

«У нас нет информации, что подозреваемый руководствовался террористическими или исламистскими мотивами», — приводит слова представителя полиции «РИА Новости».

Он отметил, что нападавшим был 53-летний австриец. В здании собора он размахивал ножом и высказывал нелицеприятные фразы.

В воскресенье немецкие СМИ сообщили, что полицейский открыл стрельбу в Берлинском кафедральном соборе. В результате инцидента пострадали два человека, один из них оказался полицейским.