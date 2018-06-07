Опасного медведя пытаются выманить из леса в Коми

Засады на медведя-пестуна устраивают в Республике Коми. Хищник представляет опасность для жителей Печоры.

Медведи начали появляться в Печорском районе в мае. 30 мая медведицу с детенышами заметили возле местного автосервиса, хищники съели сторожевую собаку. До этого зверя видели на детской площадке. В связи с опасностью для местных жителей минприроды Коми издало приказ о регулировании численности медведей в Печоре. С 4 до 18 июня три особи должны быть отстрелены с соблюдением правил охоты, сообщает ИА «Комиинформ».

В населенном пункте дежурят сотрудники правоохранительных органов. Для медведей дважды устраивали засаду, однако хищники не вышли из леса.

Специалисты уточняют, что медведи начали заходить на территорию Печоры из-за городской свалки и подкармливания людьми.