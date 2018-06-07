Крупнейшая ГЭС Грузии остановит работу на три месяца

Ингурская гидроэлектростанция, на долю которой приходится половина электроснабжения Грузии, а также Абхазии, приостановит работу на три месяца. Остановка запланирована на начало 2019 года.

Вице-премьер и министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили подчеркнул, что план отключения «абсолютно прозрачный и согласованный». За этот период будут проведены «важные работы».

«На сегодняшний день работает четыре агрегата, вскоре подключится пятый... Сейчас мы полностью удовлетворяем потребность в электроэнергии и так же экспортируем ее», — приводит «РИА Новости» слова Кумсишвили.

Крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция располагается на границе Грузии и Абхазии. Плотина Ингурской ГЭС контролируют грузинские власти, а четыре перепадные ГЭС — власти Абхазии.