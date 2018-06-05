Электронная навигационная карта появится у реки Обь и ее притоков

В Новосибирске создают электронную навигационную карту реки Обь и ее притоков. На ней будут отражены все мели, она должна спасать от столкновений судов, поможет капитанам ориентироваться при плохой видимости. Для этого специалисты переведут в цифровой формат бумажные локации.

По словам представителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Андрея Краснолуцкого, карту нарисуют по международным гидрографическим стандартам. Капитанам, установившим программу, не нужно будет скачивать обновления.

В ближайшее время будет установлена сеть станций, распространяющих корректирующие файлы по различным каналам. При прохождении судна через определенный участок, где действует такая станция, капитан получит обновление. Актуальную информацию предоставят изыскатели, работающие на сибирских реках.

Как отмечает ресурс vn.ru, несколько лет назад разработку уже испытали на севере Томской области. Программа спасла теплоход, заблудившийся в густом тумане.

Сейчас в цифровой формат переведены все локации рек от Алтая до Югры. Работа над картой должна быть завершена в нынешнюю навигацию.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что в районе Барнаула уровень реки Обь близок к критической отметке. Он поднялся из-за аномально жаркой погоды и прошедших недавно сильных дождей.