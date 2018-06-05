Прямой эфир

Электронная навигационная карта появится у реки Обь и ее притоков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирске создают электронную навигационную карту реки Обь и ее притоков. На ней будут отражены все мели, она должна спасать от столкновений судов, поможет капитанам ориентироваться при плохой видимости. Для этого специалисты переведут в цифровой формат бумажные локации.

По словам представителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Андрея Краснолуцкого, карту нарисуют по международным гидрографическим стандартам. Капитанам, установившим программу, не нужно будет скачивать обновления.

В ближайшее время будет установлена сеть станций, распространяющих корректирующие файлы по различным каналам. При прохождении судна через определенный участок, где действует такая станция, капитан получит обновление. Актуальную информацию предоставят изыскатели, работающие на сибирских реках.

Как отмечает ресурс vn.ru, несколько лет назад разработку уже испытали на севере Томской области. Программа спасла теплоход, заблудившийся в густом тумане.

Сейчас в цифровой формат переведены все локации рек от Алтая до Югры. Работа над картой должна быть завершена в нынешнюю навигацию.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что в районе Барнаула уровень реки Обь близок к критической отметке. Он поднялся из-за аномально жаркой погоды и прошедших недавно сильных дождей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гидроциклам запретят выезжать на Неву во время ЧМ-2018
Собаки-спасатели и дроны будут патрулировать пляжи Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017