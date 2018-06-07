Путин заявил о росте реальных доходов россиян на 3,8%

Россия вышла на устойчивый рост доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

«Один из важнейших показателей: у нас продолжает расти продолжительность жизни, первое. И второе — мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан», — отметил президент.

По словам главы государства, зарплаты россиян выросли на 1,9%, а реальные доходы населения — на 3,8%.

Путин подчеркнул, что «конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика».