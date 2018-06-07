Путин заявил о движении России в сторону полосы «устойчивого белого цвета»
Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» 7 июня сообщил, что Россия движется в сторону полосы «устойчивого белого цвета». Это был первый вопрос, который задали главе государства в прямом эфире.
«В целом мы движемся в абсолютно правильном направлении», — сказал президент.
Он отметил, что сейчас страна вышла на траекторию устойчивого роста экономики.
«Да, это пока рост скромный, небольшой. Но это не падение», — пояснил Путин.
Кроме того, глава государства сообщил, что в стране растут промышленность, сельское хозяйство. Также, по его словам, сейчас исторический минимум по инфляции.
В 2016 году Путин, отвечая на вопрос, «какая сейчас полоса в российской экономике — белая или черная», заявил, что сейчас идет серая полоса.