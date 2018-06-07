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Путин заявил о движении России в сторону полосы «устойчивого белого цвета»

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Фото: youtube.com
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Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» 7 июня сообщил, что Россия движется в сторону полосы «устойчивого белого цвета». Это был первый вопрос, который задали главе государства в прямом эфире.

«В целом мы движемся в абсолютно правильном направлении», — сказал президент.

Он отметил, что сейчас страна вышла на траекторию устойчивого роста экономики. 

«Да, это пока рост скромный, небольшой. Но это не падение», — пояснил Путин.

Кроме того, глава государства сообщил, что в стране растут промышленность, сельское хозяйство. Также, по его словам, сейчас исторический минимум по инфляции. 

В 2016 году Путин, отвечая на вопрос, «какая сейчас полоса в российской экономике — белая или черная», заявил, что сейчас идет серая полоса.

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