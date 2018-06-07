Более 1,75 млн вопросов поступило на «прямую линию» с Путиным

Общее число обращений на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным составило почти 1,75 млн.

С 27 мая, когда начался сбор вопросов, по 7 июня (7:00 мск) июня по номеру 8-800-200-40-40 на программу позвонил 1 000 381 человек. Посредством SMS-сообщений свои вопросы на номер 0-40-40 отправили почти 385 тыс. человек.

Количество обращений через специальный сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) достигло 202 тыс. Через специальные приложения и официальные группы в социальных сетях прислали свои вопросы более 116 тыс. человек, уточняет ТАСС.

«Прямая линия» начнется 7 июня в 12:00 мск. Она станет 16-й по счету.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать деталей предстоящего мероприятия, отметив, что «будут определенные новации — и технологические, и содержательные».