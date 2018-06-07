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Заморозки и туман ожидаются в Башкортостане

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Синоптики предупреждают жителей Башкирии о грядущих заморозках. Температура резко опустится ночью 8 июня.

Ухудшение погоды ожидается в ближайшие сутки. В ночь на 8 июня температура воздуха опустится до -2 градусов. На некоторых дорогах возможен туман, видимость упадет до 500 м.

Заморозки на поверхности почвы могут привести к гибели сельскохозяйственных культур. Аграриям рекомендовано заранее заняться защитой посевов — например, укрыть растения полимерной пленкой или соломой. Об этом пишет ИА «Башинформ».

МЧС просит соблюдать осторожность водителей. Им рекомендовано соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

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