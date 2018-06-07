Умерла сценарист и режиссер Кира Муратова‍

Известный режиссер и сценарист Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни. Среди ее работ — фильмы «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Мелодия для шарманки», «Вечное возращение» и многие другие.

«Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах», — написал продюсер Юрий Минзянов на своей странице в Facebook.

Также информацию о смерти Муратовой подтвердил ее супруг Евгений Голубенко журналистам издания Buro 24/7.



Соболезнования родным и близким режиссера выразил президент Украины Петр Порошенко.

«Очень талантливая режиссер, человек-эпоха», — написал глава государства в Facebook.

Актер Александр Олешко назвал кончину Муратовой «большой утратой», а также заявил, что это был «особенный человек, который слышал Бога».

Главред журнала «Искусство кино» Антон Долин назвал Муратову гением, а украинский театральный критик Олег Вергелис заявил, что после ее смерти на душе и в Одессе наступила ночь.

Режиссер Алексей Попогребский считает, у Муратовой был особый взгляд на мир и особый образ мышления.

«Для меня в кино было два главных режиссера — это Алексей Герман и Кира Муратова, которую я просто обожал», — сказал Попогребский, которого цитирует РЕН ТВ.

О смерти Муратовой стало известно вечером 6 июня. Ее фильм «Астенический синдром» в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля, а фильм «Настройщик» был показан в рамках Венецианского кинофестиваля.