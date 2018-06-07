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Экс-генсек НАТО заявил о способности РФ «занять» Украину за пару дней

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Российские войска могли бы занять территорию Украины за несколько дней в случае военного противостояния между двумя странами. Такое мнение выразил бывший генсек НАТО, внештатный советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен.

«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию», — отметил Расмуссен в интервью Die Welt.

Экс-глава альянса добавил, что страны–члены НАТО готовы к «массированной атаке российских танков», но лучшим способом поддержания мира является политика сдерживания потенциального противника.

Расмуссен уточнил, что Россия всегда может присоединиться к альянсу при соблюдении необходимых критериев.

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