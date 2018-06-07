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Мэттис заявил о продолжении диалога НАТО и России

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Фото: TASS/Zuma/Amber Smith
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НАТО никогда не откажется от диалога с Россией, а также от возможности наладить отношения с Москвой. Такое заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Свое заявление Мэттис сделал по пути в Брюссель, куда он вылетел для участия во встрече министров обороны альянса. Однако он добавил, что НАТО приходится отвечать, когда, по его мнению, Россия изменяет границы в Европе путем применения силы и вмешательства в выборы, пишет ТАСС.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентской гонки в США.

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