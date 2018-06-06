Презентация книги «Известия. История века» прошла на Пушкинской площади

МИЦ «Известия» представил книгу «Известия. История века», в которую вошли герои газетных публикаций XX века — политики, деятели культуры и искусства, полководцы, журналисты и революционеры. Презентация прошла в рамках фестиваля «Красная площадь» на Пушкинской площади в Москве.

Мероприятие состоялось у исторического здания газеты на Тверской улице, его провел ведущий телеканала РЕН ТВ, писатель Андрей Добров. Он рассказал гостям истории со страниц книги и познакомил их с авторами проекта.

Книга «Известия. История века» представляет собой «летопись» столетней истории газеты и страны — от Февраля 1917 года до наших дней. Каждому году посвящен отдельный блок материалов со специальным QR-кодом. Просканировав его, читатель перейдет на сайт исторического проекта «100 лет — 100 дней», где сможет подробнее ознакомиться с событиями. Материалы сайта дополняют книгу — здесь есть видео, инфографика, фотогалереи и архивные полосы. Читатель книги окажется в исторической реальности столетия и сможет пережить самые драматичные моменты XX и начала XXI века вместе с историческими личностями.

В рамках мероприятия также прошел стихотворный баттл. Фристайлеры зачитали свои произведения на темы, заданные рифмами Владимира Маяковского и Александра Пушкина.