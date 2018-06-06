Министерство экономического развития (Минэкономразвития) готовит блок непопулярных решений, рассказала в среду, 6 июня, депутат от фракции «Единой России» Татьяна Цыбизова.

По ее словам, об этом на внутрифракционной встрече с депутатами обмолвился глава министерства Максим Орешкин.

«Но был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений», — заявила она, передает «РИА Новости».

Направления решений и конкретные сроки их принятия озвучены не были, добавила Цыбизова, сообщает «Газета.ру».

В конце мая вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа в России, возможно, начнется уже в 2019 году.