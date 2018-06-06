Прямой эфир

Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) готовит блок непопулярных решений, рассказала в среду, 6 июня, депутат от фракции «Единой России» Татьяна Цыбизова.

По ее словам, об этом на внутрифракционной встрече с депутатами обмолвился глава министерства Максим Орешкин.

«Но был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений», — заявила она, передает «РИА Новости».

Направления решений и конкретные сроки их принятия озвучены не были, добавила Цыбизова, сообщает «Газета.ру».

В конце мая вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа в России, возможно, начнется уже в 2019 году. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жириновский попросил успокоить россиян из-за повышения пенсионного возраста
Жириновский попросил успокоить россиян из-за повышения пенсионного возраста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017