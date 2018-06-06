В Москве поймали члена группы лжекосметологов

Московские полицейские задержали лжекосметолога Соният Яинбаеву, которая находится в розыске и проходит подозреваемой по уголовному делу, возбужденному в 2016 году.

В четверг, 7 июня, Пресненский суд рассмотрит ходатайство следствия о ее аресте, рассказала ТАСС адвокат потерпевших от действий «специалистки» в области косметологии.

Помимо Яинбаевой фигуранткой уголовного дела является врач-косметолог Наталья Коростелева. Женщины открыли косметологический кабинет в Москве, где услуги оказывались без лицензии. В 2013 году Коростелева сделала укол в лицо клиентке, после чего у пострадавшей началось воспаление, вызвавшее абсцесс мягких тканей. Потерпевшая неоднократно проходила курсы лечения, чтобы устранить последствия процедуры.

Следствие установило, что обе фигурантки уголовного дела использовали поддельные дипломы и вместо гиалуроновой кислоты вводили пациенткам биополимеры.

Пострадали от действий обвиняемых около 500 клиентов.

В марте «Известиям» в Росздравнадзоре рассказали, что около половины салонов красоты и косметологических клиник, проверенных в 2017 году, работали с нарушениями. Речь идет о некачественном ботоксе и проведении процедур, например «уколов красоты», без лицензии.