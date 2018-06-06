Невнимательный старик в Брянске сжег дома соседей

В Бежицком районе Брянска мировой суд рассмотрит дело 77-летнего пенсионера, по вине которого сгорели соседские дома. Об этом сообщили в прокуратуре области.

В апреле 2017 года старик сжигал мусор и не потушил до конца огонь, оставив без присмотра тлевшие угли. Вспыхнувший пожар уничтожил сарай во дворе пенсионера и жилища соседей. Сумма ущерба составляет около 2 млн рублей, передает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее портал iz.ru писал, что житель Тюмени устроил умышленный поджог квартиры в многоэтажном доме. Обвиняемый спалил жилье после разлада с женой. По данным следствия, 39-летний мужчина выгнал супругу с двумя детьми из дома.