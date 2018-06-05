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Дети в Татарстане ради игры сожгли машины на 1 млн рублей

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В Татарстане полицейские установили причины пожара в Зеленодольске, где в конце мая около гаражей на улице Гоголя сгорели автобус, «Газель» и Lada. На камеры видеонаблюдения попали ученики второго класса школы № 11.

Дети рассказали, что на прогулке 23 мая они бросали камни в автобус. С первого раза окна разбить не удалось, поэтому 26 мая они вернулись с другом, достали стеклоомывающую жидкость, спички и бумагу из автобуса и подожгли его, после этого загорелись «Газель» и Lada, информирует Prokazan.ru. Владельцам машин причинен ущерб в размере 1 млн рублей. Родителей шалунов ждет суд. 

В марте три иномарки на парковке пострадали в результате поджога в Барнауле. На одной из парковок на Павловском тракте у автомобиля Toyota RAV4 выгорел моторный отсек.

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