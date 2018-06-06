Суд назначил компенсацию матери погибшего от удара током водителя

В Тюмени мать мужчины, погибшего на производстве, получит 400 тыс. рублей. Трагедия случилась 26 мая прошлого года в торговом киоске на улице Ямской. Прислонившись к стене, 32-летний водитель-экспедитор получил смертельный удар током.

Причиной его смерти стало нарушение правил охраны труда. Как установили следователи, директор привлек к подключению киоска к электроснабжению работника, который не имел допуска и разрешения. Тот использовал вводный автомат с напряжением 220 вольт.

Как напоминает megatyumen.ru, экс-директора приговорили к условному сроку, взыскав в пользу родственников погибшего 700 тыс. рублей компенсации.