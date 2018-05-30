Жителя Липецкой области насмерть ударило током при мойке машины

39-летний мужчина скончался от удара током в Липецкой области. Он попытался сам починить мойку для машины.

Инцидент произошел в селе Бутырки. Мужчина чистил машину, используя мини-мойку. Техника дала сбой, и липчанин попытался самостоятельно ее починить. При этом мужчина не отключи мойку от сети, сообщает GOROD48.

В результате местного жителя ударило током. От полученной электротравмы он скончался на месте.

Как сообщал ранее портал iz.ru, в Югре рабочий лишился кистей рук из-за удара током. По данным следствия, мастер службы подстанций направил сотрудников на ремонт без оформления наряда-пропуска и инструктажа, он обвиняется в нарушении требований охраны труда.