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Подросток в Красноярске получит компенсацию после селфи на поезде

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В Красноярске прокуратура добилась компенсации в пользу подростка, которого ударило током во время селфи на крыше поезда. Мальчик получит 350 тыс. рублей.

По данным правоохранительных органов, подросток забрался на крышу состава, стоявшего на станции «Злобино». В результате удара током он получил ожоги 80% поверхности тела. Транспортная прокуратура подала иск в суд с требованием компенсировать пострадавшему понесенный ущерб. Ответчиком выступала страховая компания, с которой у железнодорожников заключен договор страхования ответственности.

По результатам рассмотрения иска суд постановил взыскать со страховщиков 354 тыс. рублей, из которых 300 тыс. рублей — это компенсация морального ущерба, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Как сообщал портал iz.ru, в Германии молния ударила в двух девушек, которые делали селфи во время грозы. Пострадавшие потеряли сознание, их доставили в больницу.  

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