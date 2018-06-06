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Самое дорогое парковочное место в мире продали в Гонконге

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Siegfried Kuttig
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Новый рекорд установил рынок недвижимости Китая — в Гонконге самое дорогое парковочное место в мире на территории жилого дома продано за $760 тыс. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Парковочное место перепродала супружеская пара с полуострова Коулун, заработав на сделке $330 тыс.

Размер участка, расположенного в новом элитном жилом комплексе, составляет 5 на 2,5 м. Приобрести парковочное место почти за миллион долларов не является проблемой для его обитателей — стоимость квартир в доме может доходить до $12,8 млн.

Ранее самый дорогой участок в мире также был продан в Гонконге, напоминает телеканал «Звезда». Кусок земли, находится в самом центре административного района города. Участок приобрел один из самых богатых людей мира Ли Шауки за $3 млрд.

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