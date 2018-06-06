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Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Амурской области

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Мужчина погиб в Белогорском районе Амурской области в результате наезда поезда. Правоохранительные органы ведут проверку.

Трагедия произошла на железнодорожном переезде станции «Томичи». Грузовой состав насмерть сбил мужчину 1969 года рождения. По данным транспортной полиции, машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Как сообщал портал iz.ru, в Красноярске подросток получит компенсацию за ЧП на железной дороге. Мальчик забрался на крышу поезда ради селфи и получил удар током. Пострадавший был госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела. По решению суда, рассмотревшего иск прокуратуры, подростку будет выплачена компенсация в размере 350 тыс. рублей.

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