Прямой эфир

Врачи рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе на Кубе

0
Фото: REUTERS/Marcelino Vazquez Hernandez/ACN/Handout
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние единственной выжившей при крушении пассажирского лайнера под Гаваной улучшается. Она находится в сознании и дышит без помощи аппаратов. Об этом сообщил директор больницы, в которой находится пострадавшая, Карлос Альберто Мартинес.

По словам медика, состояние 19-летней Майлен Диас все еще оценивается как тяжелое, однако есть ряд улучшений.

«Реакция ее организма на терапевтические действия благоприятная, мы добились стабилизации функционирования органов, что очень важно», — отметил Мартинес. Он добавил, что пациентка может самостоятельно дышать и общаться с родственниками.

Арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion самолет Boeing 737 потерпел крушение 18 мая почти сразу после вылета из аэропорта Гаваны в Ольгин. На месте погибли 111 человек, еще две женщины позднее скончались в больнице.

Спасателям удалось найти оба бортовых самописца, однако причины авиакатастрофы пока не установлены. В расследовании задействованы американские и мексиканские специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скончалась вторая выжившая в авиакатастрофе на Кубе
Найден второй «черный ящик» разбившегося на Кубе самолета Boeing 737

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017