Врачи рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе на Кубе

Состояние единственной выжившей при крушении пассажирского лайнера под Гаваной улучшается. Она находится в сознании и дышит без помощи аппаратов. Об этом сообщил директор больницы, в которой находится пострадавшая, Карлос Альберто Мартинес.

По словам медика, состояние 19-летней Майлен Диас все еще оценивается как тяжелое, однако есть ряд улучшений.

«Реакция ее организма на терапевтические действия благоприятная, мы добились стабилизации функционирования органов, что очень важно», — отметил Мартинес. Он добавил, что пациентка может самостоятельно дышать и общаться с родственниками.

Арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion самолет Boeing 737 потерпел крушение 18 мая почти сразу после вылета из аэропорта Гаваны в Ольгин. На месте погибли 111 человек, еще две женщины позднее скончались в больнице.

Спасателям удалось найти оба бортовых самописца, однако причины авиакатастрофы пока не установлены. В расследовании задействованы американские и мексиканские специалисты.