Найден второй четный ящик разбившегося на Кубе самолета Boeing 737

Второй бортовой самописец самолета Boeing 737 обнаружен на месте авиакатастрофы на Кубе. Об этом заявил президент Института гражданской авиации Армандо Лопес, возглавляющий комиссию по расследованию авиакатастрофы.

«Нам удалось найти второй черный ящик самолета», — сказал Лопес в эфире кубинского телевидения.

18 мая Boeing 737 потерпел крушение почти сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти в Гаване. На борту находились 113 человек, 110 из которых погибли на месте катастрофы. Одна из трех выживших в авиакатастрофе женщин позднее скончалась в больнице.

Лайнер 1979 года выпуска принадлежал авиаперевозчику Global Air, его арендовала кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неполадка, однако очевидцы сообщают, что самолет при взлете задел линии электропередачи.