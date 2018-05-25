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Скончалась вторая выжившая в авиакастрофе на Кубе

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Скончалась вторая из трех выживших при крушении самолета Boeing-737 на Кубе, информирует портал Radio Reloj со ссылкой на Минздрав островного государства.

40-летняя Эмили Санчес ушла из жизни в ночь на 25 мая, она была госпитализирована в одну из гаванских больниц с тяжелыми повреждениями и ожогами.

Таким образом число жертв достигло 112 человек. Еще одна попавшая в авиакатастрофу женщина позднее скончалась в больнице. Последняя выжившая — 19-летняя Майлен Диас — находится в критическом состоянии.

Трагедия произошла 18 мая. Летевший из Гаваны в Ольгин самолет Boeing-737 разбился в 20 км от кубинской столицы практически сразу после взлета. В числе жертв — пять детей и 11 иностранных граждан.

По предварительным данным, падение самолета произошло из-за технической неполадки, однако очевидцы сообщают, что воздушное судно при взлете задело линии электропередачи. Специалисты нашли оба бортовых самописца, ведется их расшифровка.

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