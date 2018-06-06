Всемирный банк спрогнозировал ускорение роста экономики в России

Всемирный банк ожидает рост российской экономики в текущем году на уровне 1,5% с ускорением до 1,8% в 2019-2020 годах. Об этом говорится в докладе организации «Глобальные экономические перспективы».

По мнению экспертов Всемирного банка (ВБ), ускорение темпов роста ВВП в России в ближайшие годы связаны сокращением нефтедобычи и неопределенной перспективой санкционной политики.

«Ожидается, что в России темпы роста в этом году останутся стабильными - на уровне 1,5%, а в следующем - повысятся до 1,8% поскольку воздействие роста цен на нефть и смягчение кредитно-денежной политики будет ослаблено сокращением добычи нефти и неопределенностью ситуации вокруг экономических санкций», — сказано в докладе.

Всемирный банк также обозначил тенденцию роста мирового ВВП в 2018 году на уровне 3,1%. Рост экономики в развитых государствах, по прогнозам ВБ, составит 2,2%, а в развивающихся странах и государствах с формирующимся рынком - 4,5%.