Инвестор из США назвал условия попадания РФ в крупнейшие экономики мира

Экономика России может стать одной из крупнейших в мире, но это возможно при правильном стимулировании бизнеса, заявил в субботу, 2 июня, известный американский инвестор и финансист Джим Роджерс.

Так он прокомментировал одну из задач президента РФ Владимира Путина в майском указе, передает «РИА Новости».

Роджерс указал, что на протяжении истории государства, поддерживающие предпринимателей и инвесторов, всегда были успешными.

«Если это произойдет, у России появится огромный потенциал», — отметил финансист, уточнив, что чем более экономика является открытой, тем лучше. По мнению Роджерса, работу в этом направлении Россия провела в последние годы гораздо большую, чем другие страны.

«Россия отпустила рубль в свободное плавание, государственный долг небольшой — это просто потрясающая работа», — подчеркнул инвестор, передает «Федеральное агентство новостей».

Президент России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 7 мая после инаугурации. Правительству, в частности, поручено к 2024 году обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и увеличить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.