Двое якутских школьников спасли мальчика от овчарки

Два второклассника спасли семилетнего мальчика в Якутске от разъяренной овчарки. Об этом сообщается на странице паблика «Криминальная Якутия» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала мать пострадавшего, инцидент произошел в садово-огородническом товариществе «Надежда». Швейцарская овчарка вырвалась со двора и набросилась на играющих на пустующем участке детей. Животное схватило семилетнего мальчика за голову и повалило его на землю. Тогда старший брат ребенка с другом начали оттаскивать собаку за ошейник, в результате чего она отвлеклась и отпустила мальчика.

«Мы сразу обратились в больницу, ребенку наложили швы. Мы проходим курс лечения у психолога», — пояснила женщина.

По ее словам, мальчику также предстоит пройти курс вакцинации от бешенства. Женщина отметила, что обычно хозяева держат собаку в вольере, но когда овчарка бегает по участку, она ведет себя агрессивно и громко лает на прохожих.

После произошедшего семья обратилась в местное отделение полиции. Как отметили в правоохранительных органах, заявление о нападении овчарки на школьника зарегистрировано, по нему проводится работа.

Ранее в городе Михайловка Волгоградской области двое молодых людей пострадали в результате нападения стаи бродячих собак. Животные набросились на местных жителей, когда те шли по пустырю.