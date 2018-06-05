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Двое якутских школьников спасли мальчика от овчарки

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Два второклассника спасли семилетнего мальчика в Якутске от разъяренной овчарки. Об этом сообщается на странице паблика «Криминальная Якутия» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала мать пострадавшего, инцидент произошел в садово-огородническом товариществе «Надежда». Швейцарская овчарка вырвалась со двора и набросилась на играющих на пустующем участке детей. Животное схватило семилетнего мальчика за голову и повалило его на землю. Тогда старший брат ребенка с другом начали оттаскивать собаку за ошейник, в результате чего она отвлеклась и отпустила мальчика.

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«Мы сразу обратились в больницу, ребенку наложили швы. Мы проходим курс лечения у психолога», — пояснила женщина.

По ее словам, мальчику также предстоит пройти курс вакцинации от бешенства. Женщина отметила, что обычно хозяева держат собаку в вольере, но когда овчарка бегает по участку, она ведет себя агрессивно и громко лает на прохожих.

После произошедшего семья обратилась в местное отделение полиции. Как отметили в правоохранительных органах, заявление о нападении овчарки на школьника зарегистрировано, по нему проводится работа.

Ранее в городе Михайловка Волгоградской области двое молодых людей пострадали в результате нападения стаи бродячих собак. Животные набросились на местных жителей, когда те шли по пустырю.

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