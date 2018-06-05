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Джокович сенсационно проиграл Чеккинато в четвертьфинале Roland Garros

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Сербский теннисист Новак Джокович сенсационно проиграл в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) итальянцу Марко Чеккинато. Встреча завершилась со счетом 3:1 (6:3; 7:6; 1:6; 7:6).

Впервые с 1978 года итальянский теннисист добрался до полуфинала турнира «Большого шлема». Чеккинато повторил достижение Коррадо Бараццути, сообщает пресс-служба Международной ассоциации теннисистов (ATP).

В полуфинале Roland Garros итальянец сыграет с восьмой ракеткой мира австрийцем Домеником Тимом. Встреча пройдет в четверг, 7 июня.

Новак Джокович — один из самых известных теннисистов мира. Он 12 раз побеждал на турнирах «Большого шлема». В настоящий момент сербский теннисист занимает 22-е место в рейтинге ATP.

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