Джокович сенсационно проиграл Чеккинато в четвертьфинале Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович сенсационно проиграл в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) итальянцу Марко Чеккинато. Встреча завершилась со счетом 3:1 (6:3; 7:6; 1:6; 7:6).

Впервые с 1978 года итальянский теннисист добрался до полуфинала турнира «Большого шлема». Чеккинато повторил достижение Коррадо Бараццути, сообщает пресс-служба Международной ассоциации теннисистов (ATP).

В полуфинале Roland Garros итальянец сыграет с восьмой ракеткой мира австрийцем Домеником Тимом. Встреча пройдет в четверг, 7 июня.

Новак Джокович — один из самых известных теннисистов мира. Он 12 раз побеждал на турнирах «Большого шлема». В настоящий момент сербский теннисист занимает 22-е место в рейтинге ATP.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter