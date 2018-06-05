Парк Гагарина в Хабаровске реконструируют за 48 млн рублей

Очередной этап реконструкции парка имени Гагарина в Хабаровске подходит к концу. В этом году на продолжение работ выделены 48 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте городской администрации.

Как сообщил директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Виталий Блоцкий, работы в парке ведутся ежедневно. Уже заасфальтировано около 1 тыс. пешеходных дорожек, сообщает ИА AmurMedia.

На данный момент на завершающем этапе обустройство велодорожек, пешеходных тротуаров из брусчатки, а также рабочие заканчивают обустройство дороги от переулка Путевого до въезда в парк.

Также Болоцкий отметил, что на следующем этапе работ предстоит проложить участок теплотрассы для игрового комплекса, начнутся работы по монтажу системы видеонаблюдения и электросети.